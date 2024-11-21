新竹市農會總幹事遴聘登記從18日到22日，今年初已退休的前總幹事鍾祥銘宣布角逐理事長，搭配監事楊文德、農會輔導主任黃湑鎂，將分別爭取常務監事和總幹事，加上目前已登記的現任總幹事陳學立，打破過去總幹事同額角逐情形。

全國基層農會將在明年1月舉行農會的代表及小組組長的參選登記，2月15日投票並選出農會代表及農事小組長，接著召開農會代表大會，並選出11名理事及3名監事，再由理監事互推選出理事長和常務監事，最後由理事會遴聘農會總幹事。

黃湑鎂曾在新竹縣農會服務，目前則是新竹市農會輔導主任，今在鍾祥銘陪同下，登記農會總幹事的遴聘資格審查。

鍾祥銘以績優總幹事身分退休後，原本退隱農村種芭樂，但近日有農友跟他反映，農會未照顧農友且亂花錢，也未幫助農民爭取更好的辦公環境，因此在多位理事推舉下，決定挺身而出，為農友及農會爭取權益。

面對競爭，陳學立表示他都尊重，也強調為了農會好要回來角逐都歡迎，但如果希望農會好應該提出更好的政策，而非只說農友抱怨，而且他今年初就職以來，農會截至今年10月底支出比去年少近700萬，到年底預估將少1千萬，「何來亂花錢？」

陳學立也強調，農會在他任內供銷部業績成長4成，農會的存款也突破160億，他也說，若要給農友好的辦公空間、改建大樓，鍾祥銘今年1月才退休，他僅接任不到1年，卻被說未改建大樓，實在不合理。