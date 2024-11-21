外貿協會執行的泰國台灣形象展21日於曼谷開鑼，貿協董事長黃志芳以泰拳武術表演揭開序幕，展現泰國和臺灣共同擁有的精神「韌性、力量和熱情」，黃志芳強調，泰國為東協國家第二大經濟體，僅次印尼，加上今年智慧醫療參展規模冠其他東協國家，估計可帶動超越5千萬美元商機。

對於美國大選後「川普2.0」所帶來國際經貿影響，黃志芳表示，川普1.0與2.0勢必有很大不同，川普1時只對中國下手很重，川普2.0可能對中國甚或各國都會就關稅貿易政策等全盤檢視，而泰國在投資與關稅議題上相對健康、平衡，將是繼越南之後，下一個東協國家熱門投資地，也是今年泰國台灣形象展擴大規模關鍵。

今年的泰國形象展匯集來自臺灣的170家頂尖企業，展示智慧製造、循環經濟及智慧醫療等領域創新。其中，智慧醫療產業的參展企業數量較去年翻倍，並帶來AI智慧病房等尖端技術，黃志芳強調，泰國發展醫療觀光相當成熟，甚至成中東各國富豪赴泰觀光健檢等首選，也是台灣智慧醫療業積極搶灘原因。

此外，循環經濟方面，參展企業也展示符合泰國「生物、循環及綠色經濟」（BCG）政策的永續包裝和環保設計，希望能為泰國綠色轉型帶來貢獻。

臺灣企業的技術與投資正為泰國數位經濟和永續發展注入動力。例如，中華電信與慧誠智醫攜手泰國MD Health Group，正推動智慧醫院建設；台達電等企業則持續加碼泰國製造業與研究發展。同時，雲豹能源科技與Sermsang電力公司積極合作風力發電計畫，為推動永續發展共同貢獻力量。

形象展現場還設有創意互動區，民眾可參與臺灣生肖燈籠製作及藍染教學體驗等活動，結合文化與創意，為展會增添趣味。黃志芳形容，此次展覽是象徵臺泰雙方深化友誼與合作的一場慶典，共同迎向更加智慧、綠色且充滿可能性的未來。

此外，今年展會現場首見「TAIWAN SELECT」，主要精選台灣在地30多個食品品牌，今年六月即率先參與泰國食品展回響佳，包括在台膾炙人口的零食像是聯華食(1231)的可樂果、宏亞(1236)的七七乳加巧克力新貴族與台灣「乖乖」等，以及來台必買伴手禮佳德鳳梨酥等，在地通路業者反應台灣食品「還不夠甜」，也激勵台商將與通路再研發進化更甜食品前進泰國。

此外泰國也是台灣PCB族群在中美貿易戰之後繼中國大陸之後，建構的第二大生產基地，包括臻鼎、士林電機、欣興、華通、金像電等五大廠均積極於泰國布局，預計當地產能將於明年2025年起陸續開出，此次來參展的士林電機亦強調，川普2.0時代來臨，川普對全球關稅政策勢必更積極，泰國投資提前布局是必要的。