11/23-24新北耶誕城舉辦12強直播派對 邀球迷一起應援中華隊。圖/新北市政府提供

世界12強棒球賽中華隊挺進四強，新北市力挺台灣英雄，11/21-22在縣民大道與新站路交會路口的板橋轉運站廣場直播賽事，11/23-11/24在歡樂耶誕城舉辦直播派對，邀請球迷揪團來新北市民廣場，萬人齊聚一起成為新北最強應援，火力全開爲中華隊加油！

新北體育局表示，上周首度在歡樂耶誕城舉辦世界12強棒球賽直播派對，吸引上萬球迷到場應援中華隊，本周六日(11/23-24)將繼續舉辦。現場5面巨型LED大螢幕同步放送，讓球迷全程觀賽無死角，由熱血主持阿努，專業應援團、啦啦隊女孩檸檬、丹丹、慈妹等合力帶領，打造東京巨蛋第二現場，強力吶喊用氣勢助攻中華隊。

11/23-24新北耶誕城舉辦12強直播派對 邀球迷一起應援中華隊。圖/新北市政府提供

兩場直播派對分別為週六(23日)晚上6時開打的中華隊VS日本隊，週日(24日)將依中華隊戰果而定，WBC官方預計賽程爲11時季軍戰、18時冠軍戰。此外，中華隊今(21)日對戰委內瑞拉、22日對戰美國，縣民大道與新站路交會路口的板橋轉運站廣場LED螢幕在二天11時播放精彩賽事，歡迎民眾透過大螢幕欣賞。

體育局預告，中華隊若奪得前三名，新北市將推出免費活動包含棒球課程、球員密技養成體驗、運動中心體適能、游泳池免費及富邦悍將棒球隊新球季首場賽事限量免費入場等，另外，線上應援留言分享助攻中華隊，還可抽台北到東京雙人來回機票，各項12強棒球賽直播派對詳細資訊請密切注意《新北運動聚點粉絲團》。