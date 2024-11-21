前艦長呂禮詩在大陸「珠海航展」哽咽說要讓台灣人知道我們中國有多強，引發國安局、國防部等部會譴責，退輔會主委嚴德發今也譴責，嚴重傷害國家尊嚴。國民黨立委徐巧芯質詢時則分享退將們的心聲，指空軍節是紀念淞滬會戰擊落日本軍機的先賢先烈，但三軍儀隊今年卻在那邊演奏日本帝國海軍軍艦進行曲《軍艦》，許多老兵非常憤怒。嚴德發也尷尬點頭，認為有此背景就不適合。

三軍樂儀隊8月在空軍嘉義基地開放表演時，演奏日本軍歌《軍艦進行曲》，引起外界批評，圖為活動當天儀隊官兵進行操演。（中時資料照）

徐巧芯今在立法院外交及國防委員會表示，今年8月左右，她接到非常多退將的抗議，8月時嘉義空軍基地舉行開放日活動，三軍樂儀隊演奏的是日本自衛隊的進行曲《軍艦》（原為日本帝國海軍軍艦進行曲《軍艦》），問嚴德發是否知道？覺得這樣的過程是否妥適？

嚴德發回應，在媒體上有看到這則新聞，感覺三軍儀隊近年都在表演節目上不斷做一些調整、變化，多元化的改變，像國慶表演也有做一些調整。但徐追問是否知道《軍艦》歌曲的來源，嚴德發說不清楚。

徐巧芯說明，這首《軍艦》是日本海上自衛隊的軍歌，而外界反應這麼大，是因為嘉義空軍基地的開放是為了慶祝八一四空軍節，是為紀念空軍第四驅逐機大隊大隊長高志航，他在1987年8月14日松滬會戰裡，擊落日本海軍航空隊的96式的陸空轟炸機，目前駐守在嘉義空軍基地的四聯隊，正好就是高志航當年所待的單位。

徐巧芯反問，「我們在紀念先賢先烈的日子裡，在駐守的基地演唱日本海上自衛隊的軍歌，這樣合適嗎？」嚴德發也點頭說，如果有這個由來，演奏這個軍曲是不適合的。

徐巧芯也質疑，「所以大家會說，我們的退伍軍人去大陸參加珠海航展，被人提議要砍月退俸，那我們在自己的軍隊基地裡播放日本自衛隊軍歌又該當何罪？」

她強調，有非常多的退將老兵為此感到非常的憤怒。因為他們有些老兵，過去也是曾跟日本人正面作過戰的，或者是他們的遺眷，這些軍人會覺得，在空軍八一四紀念節裡，在空軍基地裡演奏是日本自衛隊的進行曲《軍艦》是非常不妥適的，這些退將的意見有必要轉達給主委知道。嚴德發聽完後沉默未做回應。