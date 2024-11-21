北市大安分局安和路派出所員警在麥當勞將犯嫌逮捕歸案。（圖 / 劉詠韻翻攝）

台北市大安區一名61盧姓女子，日前透過臉書不明投資廣告，誤信內容宣稱可投資高獲利，不慎掉入詐騙集團所設的陷阱，直至發現對方遲遲無法出金，才驚覺遭受詐騙。警方獲報調查，將戴姓犯嫌逮捕歸案，訊後全案依詐欺罪移送地檢署偵辦，並向上溯源追查同案共犯。

大安分局安和路派出所接獲盧女報案，指稱在網路上發現投資信息，並點擊網站連結加入所提供 Line群組，後續該詐騙集團與報案人相約地點面交款項，遭詐騙台幣100萬元。盧女報案後仍與詐騙集團保持聯繫，於是安和路派出所員警提前埋伏，鎖定依約前來取款詐騙車手的特徵，時機成熟後將作案犯嫌戴姓女子（58歲）逮捕歸案另現場查扣現金4千元及冒名服務證件等犯罪工具及證物。

經追查，警方發現戴嫌在其他地區也有領取詐欺贓款紀錄，訊後依詐欺罪將戴嫌移送台北地檢署偵辦，並持續向上溯源，追查同案共犯。

假合約。（圖 / 劉詠韻翻攝）

假工作證。（圖 / 劉詠韻翻攝）

大安分局呼籲，詐騙案件層出不窮，不肖分子成立所謂「投資課程網站或是投資群組」等不實社團，以提高可信度，吸引閱覽者加入，民眾千萬別信以為真，警方將積極查緝此類不法犯罪，全面掃蕩詐騙集團，以保障國人財產安全。