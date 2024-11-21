高雄高爾夫球場屢爆爭議，遭高市府強制收回。市長陳其邁今（21）日強調，收回原因是因為球場未做水土保持、水質夾雜農藥汙染流入澄清湖等問題。高市議長康裕成也追問，坊間傳聞之後會換業者經營，或是有建商蓋大樓？對此，高市工務局長楊欽富澄清「沒有」。

高市府將回收占地60公頃的高雄高爾夫球場，高市副議長曾俊傑今質詢要求市府妥適規畫用地，球場收回後，市府計畫結合既有雙湖公園及澄清湖，打造384公頃的澄清湖大公園，結合休憩、防洪用途，供全體市民使用，對此他表示樂觀其成。

陳其邁提到，日前凱米颱風後，市府到場勘查，才得知球場竟未做水土保持，後續又被查到在飲用水保護區使用農藥，嚴重影響大眾安全，「這非常不應該」，因此市府未來規畫一定會站在維護公共安全角度來採取後續的措施，嚴格把關大高雄用水安全。

楊欽富指出，工高球場因使用農藥而予以收回，業者已宣布停業，允諾11月底繳回。球場因緊臨水源水質保護區且為公園用地，周遭連結雙湖公園、金獅湖、檨仔林埤、九番埤等，形成近500公頃大綠地概念，未來會朝向防災、防洪、生態的大公園規畫。

康裕成也追問，坊間對於澄清湖球場有很多不實言論，像是球場會換人經營、有建設公司要進駐蓋房子等，她要求工務局要嚴加駁斥。對此，楊欽富強調，沒有外傳的這些事，不可能交由其他團隊經營，且依法也不得蓋房，當地只會當公園使用。