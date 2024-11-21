群光電能長期專注於打造創新、高品質、永續的電源供應器解決方案，不僅致力於滿足快速成長市場的動態需求，亦希望兼顧環保節能的產品設計、為創造更美好的世界做出貢獻，有效的利用恩智浦從插座到處理器的能源管理解決方案(Energy management solution；EMS)，包括恩智浦GreenChip產品組合，群光電能為人工智慧、電信設備、遊戲機和邊緣運算裝置提供廣泛的高效電源整體解決方案。

群光電能今日與全球半導體領導廠商恩智浦半導體(NXP)共同宣布互相授予對方策略合作夥伴獎，彰顯雙方在實現最高電源效率、產品效能和整體品質目標的承諾以及相互肯定。

群光電能採購長黃銘輝表示，恩智浦GreenChip解決方案包括PFC + LLC諧振控制器(Resonant Controller)，能夠在整個負載範圍內實現極高效率，協助群光電能實現更智慧且更環保的電源供應器解決方案。我們也希望藉由本次互授策略合作夥伴獎，進一步鞏固雙方堅實的合作關係、共同願景以及在整個產業提供卓越價值的承諾。