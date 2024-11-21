華航前三季歸屬母公司淨利103.7億元，每股稅後盈1.71元，謝世謙指出，前三季繳出獲利超過百億元的成績，對整個經營團隊也是非常大的鼓勵。他表示，疫情後航空業經營方式在改變，疫情前衝量比較重要，疫情後供應鏈失衡，飛機製造商、發動機製造商或零件製造商無法按表交付，華航今年原定交7架A321，目前僅交機5架，而787也會延遲，延遲交機已被視為常態。

疫後另一個問題就是租機面臨還機，在新機無法如期交貨下，2023年開始問題陸續浮現，華航採取幾項措施因應，一是租賃飛機延機，以維持營運。其次，2023年整體運能無法與2019年相比，只恢復7成，但整個費用上漲20~30％，運能無法全數恢復，所以經營模式必須要調整，過去重視衝量現在重視衝質，現在品質和收益管理更重要，客貨運收入管理要做到位，機動調整客機運能，確保航線收入最大化。

再者，謝世謙表示，航機維修能量也相當重要，結構部分華航可以自己處理，但發動機過去都外包，發動機一顆外修天數60到90天完成，現在要180天到200天，如果沒有足夠發動機替換，飛機就必須停在地面等待。幸好華航現在對於A330和747都有自修能量，A321neo本身發動機也有自建能量，已經足夠掌握維修能量，純粹靠外修不穩定性相當高。

因應運能需求並活化機隊，華航陸續引進25架A321neo客機，明年將達19架，預計2026年全數到位；明年起將陸續迎接全新787機隊，包含18架787-9及6架787-10，整體共24架，未來擔綱區域及中長程主力機隊；15架A350客機也將於2027年啟動客艙升級案，優化航機設備及服務品質。面臨供應鏈影響新機交付，透過延租既有的 A330、738航機補充運能，穩健航網及強化布局。貨機則持續引進具節油高效能的777F貨機，預計明年10架全數交機，並加速汰除747F貨機，調整至8架營運，同步整合客機腹艙運能，提升貨運營運效益。