一生中難免遇到瓶頸，當下若有人協助，將是再幸運不過的事。命理專欄「十二生肖運勢」列出3生肖在12月將迎來貴人運爆棚的時刻，其中屬猴者不僅在貴人相助下找到商機，還將擴展新的業務領域，使收入大幅增加。

▌生肖牛

生肖牛12月可多舉辦一些聚會，將老朋友和新朋友聚集在一起，不僅能增進友誼，還可能帶來意想不到的合作機會；另外，屬牛者在職場上將因良好的人際關係而獲得貴人提攜，使事業迎來重大發展。

▌生肖龍

生肖龍12月份將遇到許多願意伸出援手的貴人，只要敞開心扉，主動與他人交流，將會為事業帶來許多資源與支持；另外，屬龍者12月將在事業上展現出色的表現，不僅能順利完成任務，還能獲得額外的獎金，只要保持這種積極的狀態，必能持續得到豐厚的回報。

▌生肖猴

生肖猴在12月將得到貴人的大力相助，使其能順利找到賺錢的路徑，並賺進不少財富；另外，屬猴者12月財運亨通，擁有強大的賺錢能力，特別是那些經營生意的人，能夠開拓新的業務領域，增加收入來源。

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