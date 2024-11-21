全台720萬人有「夜尿」困擾！不少民眾晚上常睡到一半起床如廁，夜尿症好發於中年及老年男性，40歲以上盛行率近4成、80歲以上更高達8成。醫師提醒，夜尿不僅影響睡眠品質，更會增加癌症、心血管等慢性疾病風險，民眾不應輕信網路偏方，記得及時尋求泌尿科協助。

台灣泌尿科醫學會與台灣尿失禁防治協會今日（21）舉辦記者會。（李念庭攝）

台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍說明，因強烈尿意中斷睡眠，且一晚至少發生2次以上，就屬於夜尿症，又分為「夜間多尿」及「夜間頻尿」，其中有9成夜尿患者屬於夜間多尿，也就是夜間尿量大於全天尿量的3分之1。

查岱龍表示，夜尿症不只是單純老化，最主要因素為抗利尿激素（ADH）荷爾蒙分泌不足，抗利尿激素通常在睡眠時分泌，能幫助人體減少夜間尿量，當分泌量減少，就會導致患者夜間頻繁如廁。另外，膀胱容量減少、攝護腺刺激、膀胱過動症等，都會造成夜尿。

台灣尿失禁防治協會理事長蒙恩說明，夜尿症會導致睡眠中斷，影響夜間睡眠品質，當睡眠時間小於6小時，會造成交感神經活化、影響胰島素阻抗，造成糖尿病風險提高；睡不好也會造成免疫力下降，增加癌症風險；心血管、腦血管疾病及高血壓風險也會提升。

此外，夜尿症也會增加事故發生機率，如骨折、跌倒，睡眠不足造成白天精神不濟，也會使交通事故、車禍風險增加33％。蒙恩分享，自己家中就曾有長輩因夜間如廁跌倒，導致手骨折、撞到頭部，需要家人長時間照顧；還曾收治一名55歲陳姓男子，長達3年因夜尿症影響睡眠，造成白天精神恍惚、過馬路發生交通意外，臥床治療許久才康復。

據統計，超過半數40歲以上男性有夜尿困擾，卻有4成拖延超過一年才就醫。查岱龍提醒，不少民眾會輕信網路偏方，如靠食補改善夜尿、按穴位治好夜尿，但都是錯誤觀念，若有夜尿困擾，仍應到泌尿科就醫，以口服抗利尿激素藥物補充、手術等方式治療。

查岱龍提醒，夜尿症患者平時可以在黃昏時多運動，排出身體水分、晚餐後減少水分攝取量，如少喝水或少吃水分多的水果，且由於手機藍光會影響抗利尿劑分泌，睡前也應避免滑手機。

查岱龍補充，有些患者同時有排尿系統及夜尿問題，會試圖增加喝水量來改善排尿問題，但正確喝水方式，是在白天時「少量多次」，以夏季攝取2000～2500ml、冬季攝取1500～2000ml為佳，並盡量減少晚餐到睡前的水分攝取。