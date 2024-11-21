為關懷轄內社福機構的榮民(眷)生活近況，金門縣榮民服務處長劉信義今(21)日率所屬前往拜會大同之家、松柏園老人長期照顧中心及福田家園，感謝長期對入住榮民(眷)的關懷和照顧，並期透過彼此之經驗交流與意見討論，建立暢通的聯繫管道及合作機制，共同照顧住民並協助解決生活上之相關需求。

大同之家主任許一傑表示，金門地區80歲以上年長榮民約有3000多人，為使入住機構的長輩能獲得完善照顧，縣長陳福海上任後就特別關心住民的生活狀況，不定期前來關懷探視。

金門縣榮民服務處長劉信義(左二)今日率所屬前往拜會大同之家、松柏園老人長期照顧中心及福田家園，期透過彼此之經驗交流，共同照顧住民生活。(圖／金門縣榮服處提供)

松柏園主任施志宏則指出，機構安置地區年長住民，許多長者均具有榮民(眷)身分，榮服處時常前來關心，亦會於三節期間致送應景食品，讓長者感受到如同親人般的關懷與問候。

福田家園主任陳長源說明，該機構為金門縣政府委託晨光社會福利基金會經營，以收置身心障礙住民為主，基金會在地區亦設有日照中心和失智據點等服務，平時與榮服處保持良好互動，對於入住榮民(眷)相關問題均能適時反映並獲得協處。

劉信義強調，金門地區因地緣關係無設置榮譽國民之家，社福機構便扮演了重要的角色；感謝大家長年對榮民(眷)盡心的關懷和照顧，榮服處將秉持主動熱忱的服務態度，持續提供訪視關懷，讓住民都能夠得到妥適的照顧與安置。