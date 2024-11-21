全民大劇團創團作品《瘋狂電視台》，至今已演出15年，巡演累積達162場，進場觀賞人數超過16萬人次，作品在今年臺北場演出後，未來暫時不再考慮加演。演員唐從聖、康茵茵、岑永康、黃逸豪、呂紹齊、吳世偉、羅北安、趙正平21日出席彩排記者會，分享巡演時發生的有趣幕後花絮。

《瘋狂電視台》演出至今，除了主演唐從聖、康茵茵不變，其他角色皆換過不少演員。羅北安看完彩排片段後表示：「這齣戲早期還有黃迪揚跟我們一起，不同角色換過好幾個演員！這齣劇的題材一直隨著時事更新，今天我看了一下，擂台賽只有少數台詞還維持當年的設定，其它都與時俱進！」

唐從聖也回應：「而且這14年間，2012年開始，我們也是唯一跟著選舉一邊演、一邊直播開票，地球上大概沒有一個劇團會這樣演，還有趙哥之前在大陸巡演，都會有女粉絲舉牌寫趙哥我愛你，我要嫁給你，當時趙哥越罵，她們越愛。」對此回憶，趙哥笑得有些靦腆，隨後謙虛表示：「從從才是這部戲的靈魂角色，很少有演員文武雙全，在台上又翻又踢又能感情豐沛，我們其他人相比之下真的不算什麼。」

當演員們被問到演出過程中是否有印象特別深刻的回憶，唐從聖說：「有一年上海演出，花粉過敏導致我哮喘，台詞都無法好好一次講完，但也不可能因此停演，只能緊急買來當地藥房的噴劑備用，一邊演一邊趁空檔偷噴藥。」

而劇中唯一的女主角康茵茵，則笑說自己因為戲份較輕，印象深刻的幾次都是比較糗的，「有一次擂台賽，Show Girl應該要出場，但我看戲看到忘我，只聽到演員們說『歡迎Show Girl』卻忘記是自己該出場，我當時還疑惑，演員們需要什麼協助嗎？怎麼一直看我？」

編導謝念祖也提及當年首演時，作為監製的王偉忠對這齣戲的心境轉變，「排練前期，偉忠哥罵得好凶，我們到首演都還在調整技術、劇情台詞。演出散場後我跟他在走道上遇到，他罵完我之後才說，當下快被我們嚇死，差點以為戲會走不完。」唐從聖則一旁點頭：「對，偉忠哥那時候還叫我們全體講台詞速度都加快，像現在手機按快轉1.5倍一樣。當時戲真的太長，是後來一路慢慢刪減，才變成現在比較剛好的狀態。後來偉忠哥對戲很滿意，常常談包場。」

對於《瘋狂電視台》真的接近尾聲了，笑稱自己是全民大劇團養大的康茵茵表示：「這是我入行的第一個舞台劇作品，它教會我很多，也留下了許多和觀眾之間美好的回憶，其實很捨不得，但每個階段的結束，也象徵新的開始，我還是得和Rebecca（劇中角色）好好告別，希望之後能以更多不同的面貌，在舞台上繼續和觀眾見面。」

劇中有著不少看似荒唐但創意十足的節目內容，像是全靠演技的「相聲報新聞」，由主播一人說相聲，另一人將新聞劇情現場演出來；兒童台的工讀生小兔子會教觀眾成人知識；幫助觀眾一夜好眠的深夜助眠秀；以及「瘋狂蜘蛛網」，經典類戲劇旁白再搭配一鏡到底的觀眾直播互動等，同時也接洽過不少觀眾報名上台求婚，過往的演出場次中，求婚成功的便有8對新人。