永慶不動產太平新光國小加盟店經紀人員許嘉佑，今年創造出1,400萬元業績，其中有將近4成的成交件數來自聯賣，助攻他年薪突破650萬。連續2年達成千萬經紀人員的里程碑，許嘉佑堅持誠實對待客戶，讓他在競爭激烈的市場上脫穎而出。

許嘉佑為了實現買房夢想而加入房仲業，當時沒有任何業務經驗的他加入信義房屋，曾拿下台中區年度成交件數與業績雙冠王。儘管成績亮眼，許嘉佑始終希望能運用自己的行銷專長，打造出個人品牌。但礙於公司規定，他的想法無法實踐，加上制度限制、收入不符期待，一年多後便離職。

永慶加盟四品牌擁有的房仲聯賣平台，有效提升成交率，幫助旗下經紀人員達成高績效。(圖/永慶房產集團)

之後許嘉佑前往澳洲打工度假，開闊視野享受生活。2022年，他與夥伴共同加盟成立永慶不動產太平新光國小加盟店，隔年他個人業績就寫下新紀錄，成為千萬業績經紀人員。能夠取得如此傲人的成績，許嘉佑認為，永慶房產集團的資源功不可沒。

許嘉佑分析，永慶加盟總部打造的房仲聯賣平台，讓經紀人員能夠與永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產共享平台上的大量物件資訊，為買方及賣方找到最適合的物件，大大提高了成交率。今年許嘉佑的聯賣業績就達到近500萬元，聯賣率超過3成5。

永慶加盟四品牌聯賣成交的速度之快，並非空口無憑。許嘉佑分享，之前他的鄰居委託其他經紀人售屋，但對方卻遲遲未將物件上架銷售。當屋主女兒與許嘉佑聯繫後，他把握機會，當天便簽下專約委託，並立即將物件上架。透過四品牌聯賣，只用了1天就找到買家，順利成交。

另外，永慶加盟總部《i學苑》以及成功店東/經紀人員的心得分享，則幫助許嘉佑不斷提升自己的專業能力。其中，《i學苑》課程多元，完整涵蓋了新人訓練、最新房產趨勢分析、銷售技巧、行銷策略等，讓他在面對快速變化的市場環境時，隨時做好準備、迎接挑戰。

永慶加盟總部《i學苑》涵蓋最新市場趨勢、銷售技巧等多元課程，讓加盟店人員隨時做好準備，迎接各種挑戰。(圖/永慶房產集團)

真誠對待客戶，也是許嘉佑成功的關鍵之一，他深信，房仲經紀人員的根本在於建立信任。過去曾有位客戶因不滿意新房室內空間，想要出售再另購房產，但當下如果出售，將面臨高達45%的房地合一稅。許嘉佑仔細分析後，建議客戶先將房產作為自住房居住滿1年，便能符合「重購退稅」的條件，節省200萬元以上的稅金。客戶不但聽從許嘉佑的建議，允諾1年後會再把房子託給他賣，還介紹自己的弟弟給他服務。「我懂賺錢的辛苦，站在客戶的角度，思考對他最有利的規劃，才是房仲經紀人員的價值所在。」

2024即將結束，許嘉佑期望今年能衝破1,500萬業績的目標，在永慶不動產全台菁英會頒獎典禮上拿到更高的名次。他相信，只要繼續堅持誠實和真誠的服務理念，一定能夠再創佳績。

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