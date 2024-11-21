新北市副市長劉和然20日率領環保局團隊訪問英國倫敦，與「脫煤者聯盟」會談，深入交流能源轉型經驗，並分享新北市在脫煤過程中的成功經驗。脱煤者聯盟執行長茱莉亞（Julia Skorupska）邀請新北市協助有意願脱煤的城市，分享脱煤成功經驗及技術，一同與國際加速脱煤進程。劉和然表示，新北市必定傾囊分享在脱煤淨零方面的相關經驗，會持續精進努力，與國際攜手前進。

此次會議由脫煤者聯盟執行長茱莉亞、外交事務組長帕拉維及高級政策顧問麗茲熱情接待，雙方就脫煤化的實施細節和未來合作機會展開了深入討論。作為聯盟成員，新北市樂於將自身經驗與其他成員城市分享，協助推動全球能源轉型與減碳目標。

劉和然贈送新北市在地伴手禮鳳梨酥及茶葉予脱煤者聯盟團隊。（環保局提供）

新北市2019年成為台灣首座加入脫煤者聯盟的城市，2022年實現工業無煤化，成功樹立了台灣能源轉型的典範。

劉和然在會議中強調，新北市作為全台最大城市，脫煤轉型面臨諸多挑戰，特別是在長期依賴煤炭的重工業領域。為實現無煤城市目標，市府2019年起推動一系列脫煤政策，包括「燃煤鍋爐退場」、「瀝青業燃料油改氣」及「燃煤汽電共生機組退場」。

此外，市府對林口發電廠排放標準進行嚴格管理，推動該廠逐步減少煤炭使用並加強碳捕集與封存技術（CCUS）的應用，確保達成有效減碳目標。在會議中，雙方就脫煤化過程中的挑戰及解決策略進行了熱烈的經驗分享。

PPCA代表表示，聯盟秉持「公正轉型」理念，協助依賴煤炭的地區進行產業轉型，保障當地工人和社區的生計。聯盟成員城市也分享調整地方政策、推動清潔能源轉型的實踐經驗，並強調在脫煤過程中保護勞工權益、促進經濟與社會效益的平衡。聯盟希望新北市能參與更多國際合作，特別是與越南、泰國和印尼的合作，將新北市的成功經驗推廣至更多國家。

此外，新北無煤城市轉型經驗也吸引其他國家前來取經。正如近期大波蘭省省長馬雷克•沃茲尼亞克本月7日率領代表團來訪新北市，並與市長侯友宜及市府團隊就無煤城市、氣候變遷與能源轉型等議題進行交流。新北市作為脫煤者聯盟的一員，積極向大波蘭省分享脫煤經驗。

環保局指出，為應對氣候變遷挑戰並實現全球淨零排放目標，已於2022年發布《2050淨零路徑暨氣候行動白皮書》，計畫每年投入200億元，推動城市低碳永續發展。

此計劃涵蓋提升能源轉型效率、發展智慧運輸、建設循環經濟及強化氣候韌性等領域，並設有具體目標，如2030年全面禁用一次性塑膠、2035年實現公務車電動化等。未來，市府將加強與國際組織的合作，深化與脫煤者聯盟的交流，持續推動城市永續發展。

環保局強調，此次訪問深化新北市在脫煤化及減碳行動上的國際合作，並鞏固在全球氣候行動中的重要地位。