農糧署力推溫室網室耕作鮮蔬，精準控制蔬菜生長環境，減少受極端氣候影響，穩定供貨，給合冷鏈設施、產銷履歷機制，讓國產生菜與本土第一品牌漢堡業結合，21日在嘉義市發表台灣在地耕種的生菜及牛番茄所製作的葷素漢堡新鮮美味。

農糧署推動「大宗蔬菜類加工加值與自動化前處理設備開發計畫」，21日發布樂檸漢堡的新鮮美味食材來源。（廖素慧攝）

農糧署推動「大宗蔬菜類加工加值與自動化前處理設備開發計畫」，結合產官學資源，輔導生菜、牛番茄業者，以智能溫室、智慧環控系統、冷鏈等科技設施產銷萵苣、牛番茄，供貨給全台有22家門的本土品牌「樂檸漢堡」。

農糧署蔬菜及種苗產業組副組長徐惠瑩說，傳統慣行農法種的蔬菜，受氣候影響大，價格、產量及品質大起大落，農民看天吃飯，消費者也難買菜，該署2017年起推動溫網室種植計畫，預計每年種植面積250公頃，累計至2023年第1期計畫輔導種植2162公頃，2023年至2026年是第2期計畫，今年至10月已有273公頃。

農糧署結合產官學，輔導農業生技業者種植生菜、牛番茄穩定供貨。（廖素慧攝）

徐惠瑩還說，該署輔導台灣最大牛番茄供應商展鮮農業生技公司，年收契作量逾8000公噸，並開發冷凍、生技產品，番茄汁已外銷新加坡，還有三欣園藝以種蘭花的技術，種植皺葉萵苣、羽衣甘藍等生鮮蔬菜，每周生產5噸，未來將增產至每周50噸。

樂檸漢堡負責人陳永中說，樂檸在嘉義市起家，經營18年，全台有22家店，產品採用國產小麥、國產蔬菜如牛番茄、生菜、台灣水果製成的汽水，用在地新鮮食材實現本土品牌價值，廣受消費者喜愛。

三欣園藝董事長曾明進說，國內生菜大部分是進口，因氣候變遷，國外產量供不應求，國內以生技自產生菜，可以穩定供貨，且縮短產地到餐桌的距離，也能減碳環保，還結合本土漢堡優質品牌製作出「漢堡界的愛馬仕」。