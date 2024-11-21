新加坡導演楊修華自編自導全新力作《默視錄》，由新加坡、台灣、法國、美國共同製作，集結金馬影帝李康生、巫建和、陳雪甄、林幻夢露等實力派演員演出，入選威尼斯影展主競賽單元世界首映大獲好評，獲選為2024金馬影展開幕片，更強勢入圍本屆金馬獎最佳影片、最佳導演、最佳男配角等6項大獎。

《默視錄》議題聚焦現代人日常生活中的各種「監看／窺視」，在虛幻之間呈現赤裸的人性面，楊修華受訪時表示，他的劇本發想來自於新加坡街道上滿布監視器，鏡頭監視著人民的一舉一動，雖保障個人的安全，實質上卻是國家無所不在的控制，而「監控」更是在疫情時代後被視為理所當然的存在。

電影自金馬開幕到上映以來，演員精湛的演出屢獲得台灣影評和觀眾的好評回饋，楊修華和監製陳璽文也親自到戲院和觀眾面對面映後解惑。其中有觀眾提問，為何在《默視錄》選擇加入多人人體交纏的畫面？楊修華驚喜回應，那段畫面其實是成千上萬的蛆在蠕動，象徵著被監視下的無能為力，有趣的是電影在各大國際影展放映時，都會有觀眾看成那是人體，他笑稱：「有些觀眾看得出來那是蛆，有些觀眾會覺得是人體，我至今也不知道為什麼！」

李康生在《默視錄》中飾演偷窺成癮的角色，問他為了角色做哪些準備？平時旅居郊區的李康生幽默表示：「我感覺自己準備了很多，像是看到情侶在街邊吵架，會特地靠近關注一下。」