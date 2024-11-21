裕融表示，租賃業今年以來面臨諸多挑戰，包括自律公約的規範、台灣資金成本上升，以及大陸政經環境日益嚴峻等問題。裕融除了持續改善資產品質外，更進一步優化產品結構。裕融截至2024年第三季，合併資產達2944億元，同比微幅下降1.5%；合併累計營收達314億元，同比增長2.0%。

在消費金融事業方面，裕融自去年以來加強了對資產品質的管控，並且取得預期的成效，呆帳實際損失金額逐季下降。隨著租賃公會自律公約的實施，營運進一步調整後，將有助於租賃產業的健康發展，並使中長期的發展更加穩固。大陸則受政經環境仍然不佳影響，業務擇優承作並密切監控延滯狀況。

在企業金融事業方面，裕融在台灣市場持續維持成長動能，延滯率及新增呆帳控制良好；而在東南亞市場，菲律賓通過業務轉型，專注於醫療事業發展，資產品質保持良好，獲利穩健；馬來西亞方面，今年5月正式開幕的分公司已穩步推進業務，團隊建設逐漸成熟。能源部分已完成光電、儲能各100MW案場建置的里程碑，也將進一步擴大售電業務。

裕融從2023年第三季開始做資產品質的管控，雖因外在環境變化大，但整體呆帳比例下降，企金呈穩定狀況，台灣未來重點在中古車市場及企金市場，光電、太陽能、售電業務樂觀看待，儲能要視政府的政策，未來亦可望為不錯發展。

響應2050淨零排放，裕融旗下LINE GO綠能減碳車隊成軍上線，今年底預估油電及純電多元計程車隊規模5000輛，導入裕隆(2201)自主品牌納智捷(LUXGEN)電動車款n7，也將達到500輛，預期可減少約5座大安森林公園吸碳量。

針對近期融資法，裕融說明，均依照放款相關規定及投入徵信風險控管專業，融資租賃產業定位是為促進普惠金融，因應中小企業自身還款能力不夠穩定 ，或是信用條件不佳等因素，較不易取得銀行資金申請，支持中小企業經營。

至於市場傳出租賃薯條三兄弟成炒房破口，輿論關注融資租賃業放款給建商的問題，並認為這可能會成為不動產信用管制政策的破口。裕融也特別說明，裕融及其子公司在進行企金業務放款時，始終以多元分散及合法合規為最重要的原則，裕融企金業務主要支持中小企業的經營發展，並充分考量風險管控，注重客戶產業的多元與分散，涵蓋商用車輛、重型機具、醫療設備、零售批發等領域，其中土建融案件的資產餘額僅占台灣總資產餘額的3%，平均利率不到6%。另外，裕融辦理的各項融資租賃業務，均以合法合規為首要條件，不僅承作利率符合民法規範，並且嚴格遵守央行信用管制和主管機關關於不動產授信的相關規定，同時恪守租賃公會的自律規範。公司也積極關注監管政策動態，並會根據政策變化及時作出調整。