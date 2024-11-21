AppWorks加速器內的新創團隊將享有由Google所提供的福利，包括：Google Cloud抵免額、為新創者提供一站式的Google支援以及Google產品優惠等。

AppWorks董事長暨合夥人林之晨表示，Google for Startups Cloud Program的資源和開發工具，將成為我們社群中新創公司的寶貴資產。尤其期待Google Cloud在AI領域不斷推陳出新的創新技術，相信藉由合作，將讓AppWorks新創更大膽運用這些AI，創造突破性的成長。

AppWorks成功扶植台灣及東南亞的新創公司，如91APP*-KY(6741)、17LIVE、ShopBack、Cubo.ai以及Instill AI等。此次與Google Cloud的合作，將能進一步支持早期階段的新創公司，協助成長與擴展。

91APP產品長李昆謀表示，AppWorks與Google Cloud的合作，將為新創公司注入更多有利資源，91APP在過去幾年中，也透過AppWorks加速器社群與Google Cloud，雙雙獲取多元合作與支持。相信未來新創公司無論在AI發展或許多的創新開發上，AppWorks與Google Cloud都能提供最佳方案與資源上的支持。