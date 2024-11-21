恆春半島再傳梅花鹿疑似遭獵殺，而且還疑被煮熟後餵狗，嚇得目擊者直呼好可怕，對此，墾管處表示，10多天前有收到相關情資，已交由保七總隊第八大隊調查，該案不僅涉及國家公園法，還可能涉犯動保法，最高可處200萬元罰金，以及槍砲罪嫌，可處3年以上10年以下有期徒刑，併科700萬元以下罰金。

近年恆春半島復育梅花鹿有成，野外梅花鹿數量約有2000多隻，但也不時傳出梅花鹿遭不法獵殺，引起地方議論紛紛，墾管處也次次呼籲，梅花鹿雖不屬於保育類，但在國家公園內獵捕野生動物是違反國家公園法第十三條禁止狩獵動物或捕捉魚類，經查獲可裁處3000元罰鍰。

不料，不論墾管處怎麼喊話、如何積極查緝，梅花鹿遭獵殺的事件仍頻傳，日前還有民眾目擊有人疑似拿煮熟的梅花鹿的頭與腳蹄餵狗，目擊者嚇得直呼好可怕。

對此，墾管處表示，10多天前有收到相關情資，已交由保七總隊第八大隊查處，若民眾是取下完全死亡的梅花鹿的頭顱或骨骼，沒有違法，但還是希望不要任意取走，而若是刻意殺害後餵狗，可能就涉及動物保護法與槍砲彈藥刀械管制條例，前者最高可處200萬元以下罰金，後者可處3年以上10年以下有期徒刑，併科700萬元以下罰金。

墾管處強調，相關盜獵預防，墾管處與保七總隊第八大隊從今年5月起即加強聯合夜間巡查，進行布線及情蒐作業，目前相關作為持續辦理中。