紫斑蝶每年10月由中北部往南飛行，聚集在南台灣山谷過冬，茂林區紫蝶幽谷就陸續出現群聚紫斑蝶，不過今年至今尚未發現群聚度冬現象，茂管處環境中心講師廖金山表示，今年至今天候不夠冷，且多次颱風破壞棲息地，導致未有大量紫斑蝶，至今僅約1萬隻，今年紫斑蝶預期將減少，民眾賞蝶機會更加珍貴。

交通部茂林風景區管理處表示，台灣的「紫蝶幽谷」與美洲「帝王斑蝶谷」齊名，同屬世界級的自然資產，茂林是全世界僅有的兩處越冬型蝴蝶谷之一，每年約10月開始至隔年2月，紫斑蝶便會集中遷往大武山麓的山谷躲避寒冬，直到春天來臨才陸續北返。

長年在茂林記錄紫斑蝶數量的茂管處環境中心講師廖金山表示，茂林共有七個蝴蝶谷，每一次度冬整體數量都維持在40萬至50萬隻左右，紫斑蝶屬於熱帶蝶種，正常活動溫度在15°C以上，今年暖冬，至今天候不夠冷，一直未見過去紫斑蝶群聚現象。

廖金山說，除暖冬氣候影響紫斑蝶南下茂林度冬數量外，今年接二連三的颱風，導致紫斑蝶的蜜源植物被摧毀，加上棲息地遭破壞，無法吸引紫斑蝶停留，近日觀察僅約1萬隻斑蝶現身，不排除紫斑蝶也可能直接飛往屏東林邊度冬。

台灣紫斑蝶生態保育協會理事長陳瑞祥表示，暖冬正在影響台灣紫斑蝶的遷移，今年氣候異常，茂林至今未爆發群聚紫斑蝶避冬，觀測人員上周六日發現大量紫斑蝶仍停留在北部苗栗，因此預測南下茂林地區度冬紫斑蝶高峰期將落在12月中到1月底。

陳瑞祥指出，今年颱風天破壞了紫斑蝶的蜜源植物，為了補充蜜源，茂管處特別補植500株的高士佛澤蘭，紫斑蝶協會也提供了600株，為首批的嬌客提供充分的蜜源，希望能吸引大量紫斑蝶停留。

他並提醒，今年賞蝶機會很珍貴，蝴蝶多在步道兩旁吸花蜜，遊客賞蝶切勿徒手抓蝶，避免它們竄逃及受傷，也歡迎民眾把握時機上山賞蝶，欣賞群蝶飛舞的美麗景致。