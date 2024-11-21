由《葉問》黃金拍檔監製黃百鳴及國際巨星甄子丹再度合作，打造香港動作巨片《誤判》，甄子丹執導並領銜主演，聯手金獎卡司許冠文、吳鎮宇、張智霖，再加上香港新生代演員張天賦共同演出。故事靈感來自香港的真實案例，甄子丹為了正義，上演以一打百的精彩動作畫面，讓影迷超級期待。

甄子丹在《誤判》中面臨全新挑戰，首度演出律政題材，挑戰檢察官的角色，他扮演的檢查官曾經擔任過警察，不但擁有「言值」，出口便可以流暢講出法律條文，更有高度的「武力值」，可以保護自己和民眾。

吳鎮宇也在《誤判》中演出一角。（華映提供）

在21日曝光的預告中，見到甄子丹扮演的檢查官為了追查真相，不但唇槍舌劍維護公理，更不時面對武力威脅，甚至上演人一打百的精彩動作場面，自導自演的他說：「怎麼讓動作場面更加令觀眾難忘，怎麼讓觀眾從拳腳中感受到角色的情緒和劇情的緊迫，是這個階段我最想做好的事。」

而預告中另1個大驚喜，便是公佈了精彩演出陣容，包括型男張智霖和新生代人氣演員張天賦之外，更有金獎得主許冠文、吳鎮宇也現身，還有已久未演出的香港一姐級巨星「阿姐」汪明荃，氣勢萬千的出現在預告中，但角色充滿迷團，讓港片迷們大呼期待。