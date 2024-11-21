一名網友日前在台北市的馬路上發現很特別的斑馬線，兩旁被劃上交錯的黃色格子，好奇是什麼用途，貼文PO出後，有內行人表示這是在提醒駕駛減速慢行、禮讓行人，根據《道路交通管理處罰條例》駕駛若未禮讓行人，可處最高6000元的罰款。

一名網友日前在臉書「路上觀察學院」PO出照片，第一次看到這麼特別的斑馬線，「我看不懂，有請高人指點」，從照片能看到，斑馬線的兩側多畫了黃色方格子，互相交錯，很像賽車起跑線。

照片曝光後，網友紛紛留言「跳格子（只能用跳的）」、「火車要經過了？看起來像鐵道」、「賽車起跑點？」、「將舉辦 F1道路賽？」、「看到這個會想衝吧」、「給色盲駕駛看清楚點」，最後有內行網友跳出來解釋，黃色方格純提醒作用，「這種會警示多點，有種要過平交道的感覺」、「現在有兩個版本在實驗，一種是圖片這種，增加駕駛辨識，接近行人穿越應減速；一種是學區常見的綠底白線版本，都是增加駕駛人注意該處有行人穿越道，應減速停車」。

由於經常有駕駛在行經路口時未減速，所以台北市政府參考新加坡作法，在4處路口畫上黃色方格，包括重慶北路四段與葫東街口、建國北路三段與農安街口、新生北路二段27巷與中園街口、忠孝東路五段790巷與20弄路口，希望駕駛人提高警覺、禮讓行人。

根據《道路交通管理處罰條例》第44條，駕駛如果未禮讓行人，可處1200～6000元罰款，未禮讓視覺功能障礙者，可處2400～7200元；若導致人受傷或死亡，將處7200～36000元罰款，致人受傷者，吊扣駕照1年，重傷或死亡吊銷駕照。