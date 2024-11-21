苗栗縣政府21日上午在第一辦公大樓舉行2024年泰安鄉泰雅文化祭儀系列活動記者會，主題為「泰雅光輝│耀祖靈│世代共融」。活動將於11月30日至12月1日在泰安鄉象鼻國小舉行，透過五大主軸「認識、了解、成長、體驗、競賽」，凝聚族人共襄盛舉，並吸引遊客深入了解泰雅文化。苗栗縣長鍾東錦表示，泰雅文化是無價資產，應代代相傳，政府與地方攜手守護傳統並推廣發展。

泰雅族頭目帶領苗栗縣長鍾東錦（左六）、泰安鄉長陳吉基（左五）及與會來賓向東方祈禱祖靈的保祐。（呂麗甄攝）

泰雅族為台灣前三大原住民族群，族名「Atayal」（Dayan）意指「勇敢的人」，基本信仰為祖靈崇拜。泰雅族人認為祖靈庇佑帶來豐收，因此祭儀深刻記載族群歷史與文化，傳承意義重大。

苗栗縣長鍾東錦（左五）表示，泰雅文化是無價的資產，政府與地方將攜手守護傳統，共同推動文化傳承與發展。（呂麗甄攝）

今年文化祭融入多元項目，包括部落遊程、傳統祭儀、歌舞展演、技藝競賽及DIY體驗等。11月30日活動由「祖靈之心－青年呼喚」展演揭開序幕，包含泰雅竹砲、營火祈福、傳統歌謠與多元族群文化表演。12月1日則安排背婚、鋸木、狩獵等技藝競賽，展現泰雅勇士風采。現場還設有串珠、編織、文面彩繪等互動體驗，讓民眾感受泰雅文化的深厚魅力。

2024年泰安鄉泰雅文化祭儀系列活動，主題為「泰雅光輝│耀祖靈│世代共融」。泰雅族頭目。（呂麗甄攝）

泰安鄉長陳吉基表示，文化祭凝聚族人情感並喚起外界對泰雅文化的關注，期盼以活動促進文化與社區共同成長，守護族群傳統特色。邀請全國民眾一同參與泰雅族為期二天的年度活動盛事。

泰雅族表演團體--傳源文化藝術團與泰興國小學生帶來的開場舞。（呂麗甄攝）

苗栗縣長鍾東錦表示，年輕時曾在南庄礦場工作近一年，與原住民文化有過深入接觸，那段經歷至今令我印象深刻。純樸的自然風光和族人的智慧，時常讓我深受感動。文化傳承至關重要，政府與地方機關肩負著守護與推廣的責任。縣府與鄉公所應攜手合作，充分利用土地資源，打造更完善的文化活動空間。竹南都會區原民活動中心正全力推進，期待早日完工，為族人提供更多支持，促進文化傳承與社區共同發展。