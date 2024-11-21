阿達尼與另外7位被告面臨多項詐欺指控，導致阿達尼公司的股票與公司債價格在21日暴跌。被指控的事主阿達尼綠色能源公司（Adani Green Energy），高達6億美元的公司債發行也被迫取消。

根據美國法院記錄，檢察官已對阿達尼本人與阿達尼的侄子發出拘捕令，並交給外國執法人員去執行。美國聯邦檢察官表示，為了拿到預估在20年內可獲利20億美元的合約，這些被告已承認行賄印度政府的官員，用來開發印度最大的太陽能發電廠計畫。

根據了解，阿達尼家族以及阿達尼綠色能源前任執行長Vneet Jaain，向金融業者以及投資人隱瞞這些賄賂的惡行，借了至少30億美元的貸款以及債券。其中，有3人遭控訴為證券詐欺、證券詐欺合謀罪，以及匯款串謀詐欺罪等。同時，阿達尼斯家族成員也涉及美國證券交易委員會（SEC）的民事案件。

SEC指出，阿達尼與其姪子在阿達尼綠色能源，於2021年9月發行公司債期間，進行此行賄案件，共集資7.5億美元，美國的投資者約投入1.75億美元在內。SEC認為，阿達尼家族違反聯邦證券法的反詐欺條款，故此訴狀祭出永久性禁令、民事懲罰以及限制公司高層與董事。

去年，大唱空頭的興登堡研究（Hindenburg Research）發布報告指控阿達尼集團不當利用境外避稅天堂，但阿達尼予以否認。之後，阿達尼以美元計價的公司債重挫，阿達尼港口和經濟特區（Adani Ports and Special Economic Zone）債券價格也跌3到5美分。

另外，阿達尼綠色能源股價狂跌17%，集團內許多其它公司的股價少說都跌掉10%。20日，阿達尼集團在股市中共蒸發280億美元，公司總市值減至1,410億美元。去年興登堡報告發布之前，阿達尼集團的市值達2,350億美元。

美國紐約東區檢察官辦公室的指控顯示，部分合謀者私下用老大（Numero uno）以及領導（the big man）來代表阿達尼。至於涉案的阿達尼姪子，也利用手機來追蹤詳盡的行賄細節。

還有另外5名被告，被指控串謀違反美國反賄賂法的海外貪汙法（Foreign Corrupt Practices Act）。其中有4人被指控串謀妨礙司法公正。布魯克林美國檢察官表示，這些被告沒被拘留，阿達尼應該還是待在印度。

富比士雜誌統計，阿達尼的身價高達698億美元，是印度第2個最富有的人，僅次於Mukesh Ambani。另外，阿達尼也是少數被正式指控為，犯有美國刑事不當行為的億萬富翁之一。

GQG Partners是一家在澳洲上市的投資公司，也是阿達尼的主要背後支持者，股價一度暴跌20%。根據計算，這是GQG Partners在3年前上市以來，單日跌幅最大的。