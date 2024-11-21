vivo台灣總經理陳怡婷指出，X200系列擁有多項高科技應用，對銷售前景抱持樂觀態度，目標是達到200%以上的成長。她也坦承，相比上一代，產品價格有所上調，主要原因是成本的增加，特別是在晶片部分。另外，由於X200 Pro為高端旗艦機，將主要透過電信通路販售，而vivo也一向根據不同的通路特點來設計產品與價格。

事實上，有關旗艦晶片漲價的消息早已在市場傳開。據了解，由於聯發科天璣9400在能效和AI性能上有顯著優化，NPU運算力提升約40%，且採用了台積電（2330）的3奈米製程，使得能效和AI性能較前一代有明顯進步，因此預估價格會上調20%。

vivo X200系列在中國市場表現亮眼，預購銷量全通路達成10倍增長，銷售額突破20億元，超越X100系列同期的200%，創下vivo歷來新機的最佳銷售紀錄。談及vivo與聯發科的合作，陳怡婷表示，雙方合作緊密，除了技術人員的交流外，也攜手了解消費者需求，針對使用者反饋進行改進，特別在手機影像和效能上突破，相信未來雙方的合作會更加深入。

vivo X200系列是vivo首款採用等深微四曲螢幕設計的產品，實現耐用性與科技美學的完美結合。X200推出「極光綠」、「辰夜黑」、「白月光」三種顏色，X200 Pro則有「鈦灰」和「辰夜黑」兩種選擇。即日起至11月28日止，凡於vivo官方體驗店、官方商城、電商平台、7-ELEVEN i預購或指定經銷通路參與預購，即享有原廠保固延長及螢幕意外保固等優惠。此外，為滿足更多消費者需求，vivo同步推出電信資費預購專案，搭配中華電（2412）、台灣大（3045）、遠傳（4904）指定資費，vivo X200最低只需490元，X200 Pro最低則為10,990元即可入手，11月28日前至各大電信門市預購，還可享原廠延長保固一年。