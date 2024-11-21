竹北市立圖書館福德分館，每月約有1.5萬名愛書人到訪，但室內空間老舊且部分損壞，客委會為此補助近3000萬，加上市公所自籌款項，12月2日起閉館整修，停止書籍借閱、預約等服務，預計明年下半年重新開放使用。

竹北市立圖書館福德分館近幾年歷經多次地震後，2樓天花板毀損掉落，室內環境老舊亟待改善。市長鄭朝方與團隊特別向客委會提出整修計畫，獲客委會補助2890萬元，加上市公所自籌560餘萬元，合計逾3450萬。

此次整修範圍包括：提升兒童閱讀區的童趣氛圍，營造更溫馨的親子閱讀空間；修護並加強書櫃書架設施，優化館內空間，全館改採節能照明等。此外也連同緊鄰之公園一併設計規畫，打造結合閱讀與休憩的多功能綠地，讓市民能在自然氛圍中享受閱讀的樂趣。

福德分館將於12月2日起閉館整修，並停止書籍借閱及預約服務，閉館整修期間，提供的服務將作調整，臨櫃借還書至12月1日止，預約書取件請至福德館臨時櫃檯。即日起停止線上申請調閱及線上設定取書地竹北館，還書箱服務則維持至2025年1月20日止。

整修期間，如有任何借閱需求，市民朋友仍可前往新竹縣文化局圖書館，或撥打竹北市立圖書館專線03-5515474洽詢詳情。整修完畢後，預計於2025年下半年重新開放使用，期許讓竹北市的閱讀風氣進一步提升，成為市民的知識綠洲。