台鐵公司54歲林姓機車長20日突猝死在區間列車駕駛座，經花蓮檢警21日相驗，初步確認死因心血管疾病發作導致心因性休克，凸顯乘務員健康檢查的重要，不過因台鐵每年編列健檢經費未隨物價上漲調整，以致員工需貼錢做更完整的健檢項目，工會將與協商爭取提高健檢費用，保障乘務員身體狀態做好工作。

台鐵駕駛4021區間車54歲林姓機車長，昨在和平車站發車前，疑猝死在駕駛室。（台鐵公司提供／羅亦晽花蓮傳真）

在台鐵服務25年的林姓機車長，與妻女住在宜蘭，昨天上午準備駕駛台鐵4021次區間車從花蓮和平車站開往樹林車站，到了發車時間列車卻未離站，經站務人員上車查看，驚見林男臉色發紫失去意識倒在駕駛座，經送國軍花蓮總醫院急救不治。

花蓮檢方、鐵警今天上午到國軍花蓮總醫院相驗，初步確認林姓機車長的死因為疑心血管疾病發作導致心因性休克，台鐵公司今天下午2時30分安排區間車專列送他回宜蘭，多位台鐵員工在花蓮火車站第一月台列隊送別，眾人在發車前行舉手禮齊喊「安心回去，一路回家」，林男的妻女也上車陪伴他回家。

台鐵全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華表示，林姓機車長曾任火聯會會長、幹部，和大家相處融洽，對工作要求十分嚴謹，且他的生活習慣正常，不菸不酒，最近就診紀錄、過往健康檢查也都沒有異狀，驟然離去讓同事感到訝異及不捨。

他坦言，此事凸顯乘務人員健康檢查的重要性，台鐵司機員約1500人，公司每年編列經費做甲類健檢，且項目較其他員工更嚴格，但每年健檢預算僅約3000元，沒有隨物價調整，造成區域性醫院不願承攬，除非司機員自己貼錢，不然就必須找巡迴醫療車健檢，品質、項目都可能不足。

黃隆華強調工會將與台鐵公司協商爭取提高健檢費用，讓乘務員能保持健康狀態做好工作，也是保障大眾行的安全，不過他也呼籲乘客不需因此質疑列車行車安全問題，現在車上都設有自動煞停機制，若司機員沒有即時回覆動作，列車就會自動停止。