中鴻表示，日前歐洲央行（ECB）與美國聯準會（Fed）再次降息，加上美國大選塵埃落定，市場觀望氛圍逐漸消除，有望加速消費及投資需求。此外，大陸11月人大會議通過提高地方債務限額，可為地方政府騰出預算發展經濟，且官方正規劃後續財政刺激措施，將對產業復甦提供支撐，預計全球經濟穩定復甦態勢不變。

鋼鐵供需方面，大陸10月粗鋼日均產量略升至264.1萬噸，但仍處年內低位，且高爐開工率連2周下降，顯示供給相對可控。另，11月中旬重點鋼企鋼材庫存同比下降7.0％、社會庫存同比下降12％，反映下游需求已有所改善，整體供需壓力不大。此外，10月製造業PMI數據顯示，歐、美呈現低位回升，中國則重返擴張區間，在產業景氣持續復甦下，將有利鋼市穩定回升。

中鴻指出，在供需改善及煉鋼成本支撐下，指標鋼廠陸續開出平高盤，鋼市整體保持平穩。考量下游年末資金與庫存調節，並兼顧客戶接單動能，因此本次盤價溫和調漲。