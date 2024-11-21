苗栗縣公館鄉是苗栗縣重要穀倉之一，公館鄉農會動向向來是縣內17個鄉鎮市農會眾所囑目的農會之一，公館鄉農會在現任總幹事古雪雲4年任期後，決定交棒，原農會推廣部主任林幼詩21日出面登記候聘總幹事，可望順利接下總幹事職務，由於林幼詩的丈夫正是縣府文觀局長林彥甫，地方認為在古雪雲打下的基礎下，林彥甫伉儷未來可望攜手，將苗栗特色館重新打造成苗栗縣重要農業休閒及陶藝的亮麗景點。

苗栗縣政府近幾年來投注及爭取許多經費在苗栗特色館上，除了特色館區內原有陶瓷博物館，縣府並協調縣農會及公館鄉農會一同進駐特色館，合力重新打造特色館成為農業休閒結合陶藝文化的重要景點。

原農會推廣部主任林幼詩21日出面登記後聘總幹事，可望順利接下總幹事職務。（謝明俊攝）

公館鄉農會現任總幹事古雪雲（右）4年任期滿後，決定功成身退交棒。（謝明俊攝）

公館鄉農會總幹事古雪雲4年前由縣府行政處長一職轉戰農會體系，投注非常多心力在發展紅棗、芋頭、頭菜等公館鄉特色農產品，協助推動黃金小鎮等特色社區，並舉辦多項推廣活動，獲得地方上肯定，4年任滿後，古雪雲決定功成身退，交棒給年輕輩繼續努力。

原任公館鄉農會推廣部主任的林幼詩，是公館鄉農會的資深員工，對農會運作非常熟悉，並負責最辛勞的推廣部業務，績效向來備受肯定，因此，林幼詩在古雪雲決定榮退後，決定要承接重責，21日在多名農會同事陪同下，赴縣政府農業處登記候聘總幹事，地方人士認為應可順利獲聘。