衛福部職場霸凌如雪球越滾越大，立委陳昭姿今天表示，不只疾管署有霸凌案件，衛福部至少有3人涉及霸凌，包括衛福部心健司前司長外，衛福部主任秘書劉玉娟，還有另位衛福部司長，都是女性。衛福部長邱泰源說，有必要時會請次長負責專案小組調查，並在一周內完成。

勞動部公務員輕生案，令職場霸凌問題浮上檯面，波及疾管署，連衛福部其他部會也出現不少霸凌陳情。民眾黨立委陳昭姿爆料，除去年網友針對時任心健司長的爆料貼文，還有現任社保司長劉玉娟被投訴有霸凌事件，亦有委員接到另一司的陳情，全數都是女性。

據了解，去年的心健司長陳亮妤，今年已接任健保署副署長一職。針對此案，健保署長石崇良表示將進行了解，也會重視，已在了解健保署內是否有類似的霸凌投訴案，之後會公開透明地告訴大家。

邱泰源說，面對相關霸凌輿論會勇於面對處理，而已被爆料、檢舉案件會在一周內完成調查，有必要時也會請次長負責專案小組釐清事實；若調查屬實會立即處理，但若經調查為虛構，也會檢討並澄清。至於次長人選尚未決定。他強調「絕不容許職場霸凌，調查毋枉毋縱」。