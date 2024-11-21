外交部長林佳龍20 日晚間出席台灣駐立陶宛代表處成立3周年感恩餐會，林佳龍表示，三年來，台立兩國在地緣政治上都在民主陣營第一線在共同維護自由、民主、人權與法治的基礎上穩健發展，期盼未來雙方持續深化合作，攜手促進繁榮，強調「台灣與立陶宛是彼此不可或缺的夥伴」。

本次活動由林佳龍與立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）共同主持活動，並見證友台小組主席職位由馬瑪竇正式傳承給巴洛諾瓦（Ruslanas Baranovas）。

林佳龍在致詞中感謝立陶宛多位堅定支持台灣的國會議員，以及一同出席餐會的立法院外交及國防委員會召集委員王定宇、「台灣卓越無人機海外商機聯盟」胡開宏主席所率領的無人機產業訪問團成員，共同見證台立之間的深厚友誼。

「在面對威權主義國家企圖擴張的挑戰時，民主國家必須團結一致」，林佳龍提到，特別是台立兩國在地緣政治上都站在民主陣營的第一線，直接面對中國、俄羅斯的威脅，更應該深化關係攜手合作，「台灣與立陶宛是彼此不可或缺的夥伴」。

回顧立陶宛成立代表處3年來的合作成果，林佳龍指出，台立兩國透過貿易與投資深化彼此關係，也在半導體、超快雷射、生物技術與新能源領域上的合作取得顯著進展，這次他率領台灣 19 家無人機業者訪問立陶宛，期待為彼此關係開啟新的篇章，進一步促進兩國的和平與繁榮。

林佳龍也說，在組建民主供應鏈的關鍵時刻，台灣是全球民主國家可信賴的夥伴。台灣以自由市場經濟與尖端技術為基礎，不僅擁有競爭優勢，也讓台灣成為全球經濟的重要貢獻者，「台灣需要世界，而世界也需要台灣！」期待台立夥伴關係的深化，能強化民主韌性、促進彼此繁榮，守護彼此共享的核心價值。