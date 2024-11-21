台中市去年5月發生5億高中生案引關注，一審認定夏姓男子與賴姓高中生「假結婚」，依偽造文書判夏男1年6個月，夏不服上訴。台中高分院21日上午開庭，夏男在庭訊時數度落淚稱「百口莫辯」，還說他身背「兩根刺」，1根是來自殺人指控，1根是來自財產未拋棄繼承，若2根刺不除，不覺得可受到公平審判。

台中市去年發生5億高中生案引各界關注，賴姓高中生與夏姓男子登記同婚後墜樓身亡，賴母控告夏男謀財害命。在刑事偽造文書部分，台中地院6月審結，認為夏男利用賴姓高中生對其信任、亟欲解決家族爭產等難題，為龐大財產利益濫用婚姻制度，主導「假結婚」，惡性重大、毫無悔意，重判夏男1年6月，夏不服上訴。

台中高分院21日上午開庭，夏男出庭時提到，他現在身上有兩根刺，1根是來自被控殺人，1根是來自財產未拋棄繼承，兩案審理1年多遲遲無結果，若2根刺不除，不覺得二審可受到公平審判，想暫停審理。

他更說，案發至今，他感覺像被關了1年半，死掉很容易，沒人知道死掉之後的世界好不好，但活著的人卻要面對一切，還在法庭上幾度激動落淚說「難道要把我逼死嗎？」

審判長吳進發說，根據今天審理狀況仍須更多時間開庭，才能逐次提示證據完畢，且本案具爭議，為讓被告夏男有充裕時間說明，擇期再排定12月5日、19日再開庭，並預計12月19日辯論終結。