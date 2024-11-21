新竹市香山鹽港溪自行車道改善工程即將在年底完工，但新竹市議員廖子齊指出，隨著完工日期臨近，包括風火輪公園未設置廁所，中隘公廁的小便斗高度設計過低等，質疑近5千萬的工程不應如此「掉漆」；對此，市府文化局表示，己陸續進行改善，議員建議也會研議處理。

市議員廖子齊指出，鹽港溪自行車道改善工程即將完工，但工程經費佔比最大的風火輪公園，未來將設有滑板區、遊憩區、自行車道及汽機車停車區，明明是親子導向的休憩空間，卻未設置廁所。

廖子齊說，一期工程中隘公廁的小便斗高度設計過低，長輩如廁需半蹲，使用不便；洗手台水龍頭空間過窄，連一雙手都難以容納。此外，烏板崁岩休憩公園新增的涼亭雖增設了休憩平台，但卻無法遮蔭或防雨，近5千萬的工程不應如此掉漆，市府應掌握工程品質，盡速改善現有問題。

此外，廖子齊也提到，應該盡速推進鹽港溪自行車道二期規畫，否則自行車道恐面臨斷裂問題，代理市長邱臣遠也答詢表示，市府已向公路局申請二期預算，未來將銜接鹽港溪流域自行車道。

針對上述工程問題，市府文化局表示，為推銷香山在地客庄文化，市府向客委會爭取香山鹽港溪流域自行車道改善計畫，長度約10.4公里路線，涵蓋香山區鹽水、南港、內湖、中隘、南隘、大湖等6個里，期望串聯17公里海岸線，讓遊客可以騎自行車漫遊，體驗濃濃的客庄人文風情。

文化局說明，此工程以既有道路進行改善，並增設烏板崁岩休憩公園、風火輪公園以及沿線配合現有宮廟、涼亭等設施供民眾休憩。 其中，烏板崁岩休憩公園是以花架棚台概念設計，透過周邊栽種蔓藤植栽攀岩花架來達到遮陰效果，公園洗手台及中隘水龍頭己陸續進行改善，風火輪公園廁所考量經費、用地等事宜，後續將再研議處理。