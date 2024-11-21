守夜人的新專輯《我以為宇宙跟我說好了 he Universe had promised me？》概念來自每年人們總懷著想實現的願望向宇宙許願，卻未知它們何時實現，或許該學會接受日常的失望，找到更適切的「下單」方式。專輯發行前一晚，守夜人舉辦前所未見的「深夜漫畫店快閃」活動，邀樂迷深夜一起聚集在漫畫店搶先聆聽新歌，也彼此分享這一年以來的回顧與心得。

專輯前兩波先行曲〈漂浮到〉與〈需要被需要〉，前者是守夜人式的搖籃曲民謠，透過主唱稚翎的溫暖歌聲，聆聽那些失眠的煩惱，陪伴彼此在深夜的糾結中共度；而在全專輯正式推出的前一晚，守夜人選在漫畫店舉辦深夜快閃活動，無預警當天於社群Po文，邀請當晚睡不著的樂迷們共享盛舉。活動晚間11點展開、幾近天亮才結束，團長WiFi旭章說：「大家戴起耳機一起聽歌，有種靜靜在漫畫店跨年的溫馨感。」

守夜人日前舉辦深夜漫畫店快閃活動。（放飛音樂提供）

過程中守夜人除了不插電演唱，更邀約大家一起戴起耳機在凌晨12點搶先一步聽新歌！隨著新專輯概念所提到的「我以為宇宙跟我說好了」，在場觀眾也分享起自己被宇宙「放鳥」的經歷，例如有的人期待可以找到喜歡的對象，年底了卻遲遲尚未現身、有的人希望可以專題報告可以完成並順利畢業，卻事與願違，一問才知道他為了來參與快閃直接把作業放在一邊，守夜人瞬間成為他無法畢業的其中一個原因，當場成了「代罪羔羊」。