桃園警察分局埔子派出所今天接獲永安路某檳榔攤員工報案，表示有位老太太疑似迷途推著輪椅在附近徘徊，請警方到場協助處理。警方發現老太太獨自離家，找不到回家的路，所幸員警確認其身分，通知家人帶回。

警方表示，接獲報案後，所長馮清豪立即率巡佐黃國樑及警員黃俊嘉到場瞭解，店員表示發現老太太推著輪椅步履蹣跚在附近徘徊，因早上氣溫降低冷得發顫，就先將她帶到店內休息，詢問時因其口音濃重無法溝通，立即報案請員警到場協助。員警耐心與其攀談。

不過93歲老太太因有失智傾向無法清楚說明，僅知道今早搭計程車出門要去診所就醫，卻莫名下錯地點，導致找不到回家的路。老太太自稱姓沙，但經清查卻無資料，先行將其帶返所內，經過濾比對原來老太太姓司，經聯絡其家人，她女兒表示發現老太太獨自離家，家人遍尋不著正要打電話報案就接到員警電話，立即趕到所內將老太太接回。