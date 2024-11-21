雖然川普明年1月才就職，但其陣營支持加密貨幣的立場已經引爆一波新的狂熱。

根據Coinbase報價，目前比特幣價格上漲5.1%，報97,423.28美元，稍早前一度站上97,928.29美元。

自川普於11月5日當選美國總統以來，整個加密貨幣市值已經暴增約9,000億美元。

最新消息指出，川普的執政交接團隊考慮首次在白宮設立與加密貨幣政策有關的職位，本周該團隊已經多次與數名加密貨幣產業高層進行協商。

《金融時報》報導，川普的社群媒體公司Trump Media and Technology Group將收購加密貨幣交易公司Bakkt，這讓投資人更加看好未來有利於加密貨幣產業的監管環境。

川普在競選時承諾將大力發展加密貨幣產業，並讓美國成為「世界的加密貨幣首都」。

此外，號稱是全球持有最多比特幣的公司MicroStrategy宣布將加快買進該數位幣，也給市場帶來提振。

炒家們越來越關注的是比特幣何時站上10萬美元大關，而非能否做到。

IG Australia Pty市場分析師Tony Sycamore表示，比特幣價格已經逼近10萬美元大關，雖然我不確定是否會一帆風順、暢行無阻，但需求就像無底洞。

為加密貨幣衍生性商品提供流動性的Orbit Markets共同創辦人 Caroline Mauron表示，現在，10萬美元這個重大心理關卡就在眼前。對比特幣選擇權的押注顯示市場看好它很快就就會向上突破。