過去在日本東京備受爭議的「Art Aquarium 」金魚藝術展，預計12月將移師台北市信義區知名商場「ATT 4 FUN」的SAKURA餐酒館展出，引起引發動保團體反彈，今(21)日到ATT 4 FUN 揪嗨戶外廣場舉牌抗議；動保團體提出2大訴求，要求停展並呼籲名人、網紅、KOL 勿協助宣傳。

針對「Art Aquarium 」金魚藝術展將來台展出，海豚微笑應援會、好好愛牠協會以及台灣動物平權促進會等32個民團聯名反對該展覽，並發起聯署，今日下午不顧大雨前往ATT 4 FUN 揪嗨戶外廣場舉牌、繞ATT 4 FUN商場一圈抗議。

動保團體表示，「Art Aquarium 」金魚藝術展主打以「華麗的金魚為主角，透過夢幻、五彩繽紛的燈光變化與音樂，呈現出日式美學的視覺效果」，半年的展出期間，業者將利用數百至數千隻的活體金魚，消息一出再度引起各方撻伐。

12月登台的「Art Aquarium 」金魚藝術展挨批有虐待動物之慮，動保團體今到ATT 4 FUN 揪嗨戶外廣場舉牌抗議。(黃敬文攝)

動保團體指出，此金魚展於 2007 年首度在東京展出，其後也曾在深圳展出，該展覽假藝術之名不當利用動物的作為，早已惡名昭彰且多次被「炎上」，且展覽方對於動物在展覽中的傷病及死亡毫不在意，2017 年紐約古根漢美術館因動物福利考量，撤下了三件涉及動物虐待的藝術作品，像金魚展這樣純然商業的展演，以藝術之名犧牲動物的邏輯顯不正當，而且完全違背國際趨勢。

海豚微笑應援會代表與好好愛牠協會理事長蔡雅芬共同指出，主辦單位10月28日發表聲明，表示該展覽有專家學者參與展場設計與動物照護，卻通篇未提出展場的實際規畫設計，也未回應各方對於展覽方式的疑慮，如此空泛、空洞的說明與承諾實無法取信大眾。

台灣動物平權促進會執行長林憶珊表示，用如此緊迫、不當的展覽方式，造成金魚的身心壓力，甚至生病死亡，這些都有前例，可是這次主辦單位不僅視而不見，還舉辦網紅日作為行銷手段，把這些金魚當作拍照打卡的道具，忽視生命價值，造成台灣的動保跟生命教育倒退好幾步，呼籲網紅不要被主辦單位誤導成虐待動物的幫兇，為自己帶來負面流量。