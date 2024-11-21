浪漫情愛陸劇《在暴雪時分》吳磊、趙今麥主演，由拍攝台劇《想見你》的黃天仁執導。吳磊心中最喜歡的一段情節，是他隔著門和趙今麥約碰面時間，他笑稱，只要是隔著門對話的橋段他都很喜歡，評論這部戲的甜度指數？趙今麥認為有8.5分，「覺得還有1.5分的進步空間。」吳磊直接給到9.9接近滿分。

吳磊形容趙今麥劇中的角色殷果除了甜美溫暖，還是戲裡男主角唯一的慰藉。他飾演的林亦揚對女方一見傾心，因此眼裡第一個閃光點就是她很漂亮、可愛，甚至形容就像看到雪中發了光的一朵花。

趙今麥談到初期對吳磊的印象，是沉穩嚴肅的人，但進入拍攝期熟絡之後，原來他也是有搞笑的一面，「一整天拍戲下來大家都很累，吳磊會突然給大家打氣，帶動情緒。」緩解現場的緊繃感。她覺得男方角色最大的魅力是才華，看到林亦揚（吳磊角色）打球的神態是仰慕的，「對殷果（趙今麥角色）來說從喜歡上對方後，無論做什麼都覺得他閃閃發光。」

《在暴雪時分》吳磊（左）劇中的角色對趙今麥一見鍾情。（八大提供）

故事中男女主角都是職業撞球高手，開拍前兩人花了近2個月時間密集訓練，並持續到開拍後仍不間斷一直練習，也因為非常投入，趙今麥長時間舉球杆姿勢造成肩膀疼痛，吳磊則是連腳都發痠，十足感受到是考驗體力和腦力的運動。

趙今麥回想拍攝首場球賽戲壓力很大，看到觀眾席坐滿人非常緊張，打不進球的話會覺得丟臉；這種壓力同樣發生在吳磊身上，即便練習時都覺得打得很順手，一正式開拍球都進不去。

拍攝期間，兩人一起切磋球技之餘，吳磊也留意到自己打球的模樣，一認真起來表情有時候蠻呆的，不像趙今麥打球專注時也漂亮，感嘆要打得好，還要打得好看，對他是一大挑戰。

《在暴雪時分》橫跨11座城市取景，回想在芬蘭拍攝工作期間，吳磊坦言收工之後累到不想說話，恨不得誰也不要發現他，好像這樣就覺得沒那麼累，得到短暫的休息。在冰天雪地裡能吃到麻辣燙，都直呼人間美味。