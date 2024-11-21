新北市今（21）日發生攔查不停又肇事逃逸的事件，1輛自小客車因使用已逕行註銷的車牌遭警方攔查，不料該車竟加速逃逸，隨後又與機車騎士發生擦撞後逃逸，機車騎士48歲江姓女子因而受傷送醫，警方目前正在擴大追緝涉案車輛。
今日下午1時許，蘆洲警方於五股成泰路發現該輛使用註銷車牌的自小客車，上前攔查時，對方拒檢逃逸，途中不斷蛇行、逆向，逃逸至泰山明志路時，與江女發生擦撞，造成江女手腳擦挫傷送醫，該車肇事後持續逃逸，警方目前持續追緝中。
新北市今（21）日發生攔查不停又肇事逃逸的事件，1輛自小客車因使用已逕行註銷的車牌遭警方攔查，不料該車竟加速逃逸，隨後又與機車騎士發生擦撞後逃逸，機車騎士48歲江姓女子因而受傷送醫，警方目前正在擴大追緝涉案車輛。
今日下午1時許，蘆洲警方於五股成泰路發現該輛使用註銷車牌的自小客車，上前攔查時，對方拒檢逃逸，途中不斷蛇行、逆向，逃逸至泰山明志路時，與江女發生擦撞，造成江女手腳擦挫傷送醫，該車肇事後持續逃逸，警方目前持續追緝中。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。