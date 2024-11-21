苗栗縣三灣鄉銅鏡村位處大埔水庫旁，居民世代務農，2021年前苗栗縣長徐耀昌任內核准光電業者在村內建置光電場，卻拖延到近日才要開始進場施作，引來村民反彈，21日銅鏡村自救會近百人，在縣議員陳永賢陪同下赴縣議會抗議，苗栗縣長鍾東錦親自到場接受陳情，鍾東錦公開表態反對東一塊西一塊的設置光電場，業者應主動出面與鄉親溝通，縣政府也願協助協調，避免鄉親反彈。

三灣鄉銅鏡村自救會21日上午9點在苗栗縣議會前抗議，反對在當地設置光電板計畫。苗栗縣長鍾東錦親自到場接受陳情，鍾東錦公開表態反對東一塊西一塊的設置光電場，業者應主動出面與鄉親溝通，縣政府也願協助協調，避免鄉親反彈。（呂麗甄攝）

銅鏡村位處大埔水庫旁，居民世代務農，2021年前苗栗縣長徐耀昌任內核准光電業者在村內建置光電場，卻拖延到近日才要開始進場施作，引來村民反彈。目前當地已規劃設置五塊大型太陽能光電板，佔地超過兩甲，緊鄰住家與果園。

三灣鄉銅鏡村長溫世華表示，村民反對光電設施進駐，強調其可能帶來三大危害：影響農作物生長、廢水污染農田、設置點過近住家影響生活品質，以及廢棄後環境負擔沉重。他們批評業者施工品質差，溝通不足，說明會僅流於形式，未能回應村民疑慮。村民呼籲政府規劃專區集中設置光電板，避免零散布局破壞環境與權益，並要求中央與地方協調，促進均衡發展，守護村落未來。

苗栗縣長鍾東錦表示，2021年前苗栗縣長徐耀昌任內核准光電業者在村內建置光電場，卻拖延到近日才要開始進場施作。光電設施的設置即便合法，也需考量合情合理，特別是距離住家過近甚至設置在人家門口，勢必引發糾紛。業者應主動與鄉親溝通，並善用縣政府協調機制，避免反彈。若評估發現設置不合理，應考慮調整方案，以實現雙贏。目前零散的兩公頃以下光電設施易造成環境不協調，建議規劃專區。我支持苗栗光電發展，但應集中規劃、減少零星設置，以更合適的方式推動，促進地方與產業和諧共榮。