中華隊21日以0比2不敵委內瑞拉隊，在12強複賽首戰吞敗，而兩隊的「中職對決」也是另類焦點，效力富邦悍將的富藍戈在9局上2出局後登板，錯過與戴培峰對決機會，在國際賽再碰中職打者，他也直呼很有趣，「對上老朋友們是很特別的經驗。」

委內瑞拉此役推出羅戈先發，他今年效力悍將繳出單季10勝的表現，富藍戈則是悍將把守勝利的牛棚要角，2人好表現也讓他們獲得為國家出賽的機會。今天富藍戈在9上登板，最後三振掉江坤宇，為球隊守下勝利。

「我就是專注在每個出局上，知道90號（江坤宇在兄弟的背號），我只是想贏球，把比賽拿下來。」富藍戈談到在國際賽對上熟悉的中職打者，認為非常有趣且是特別的經驗，「我幾乎知道台灣的每一位球員，對我來講是一次很棒的經驗。」

雖然委內瑞拉在這場對決中勝出，富藍戈希望中華隊接下來能贏過美國、日本隊，「然後我們在冠軍戰相見。」江坤宇則說：「其實感覺跟平常差不多，可能國際賽腎上腺素更高，讓球威更好。」他認為，大家都想為自己的國家贏球，羅戈也是很難突破，「直球、曲球、變速球都很有威力。」

明天中華隊將碰上美國隊，江坤宇說：「休息一下，明天又是新的一天，對美國大家也都會盡力在場上，希望打出感動台灣球迷的比賽。」