蛋黃酥是許多台灣民眾日常生活中相當喜愛的傳統甜點，但近期多家知名蛋黃酥店宣布漲價，有「蛋黃酥界愛馬仕」之稱的陳耀訓蛋黃酥，今年漲價到單顆112.5元，但依然在11月19日開賣當天售罄；彰化名店不二糕餅今天（21日）也發出明年價格調漲公告，單顆平均漲了10元；另法朋甜點的蛋黃酥1盒也從920元漲到980元。

不二糕餅在臉書粉專發文表示，2025年將進行價格調漲，誠摯感謝民眾一直以來的支持，但近兩年因各種原物料以及營運成本大幅上漲，為持續提供優質商品品質，將於明年1月1日（周三）起，調整商品售價。蛋黃酥6入從320元漲到380元，單顆從53.3元漲到63.3元，平均每顆漲了10元。

而法朋昨天也在臉書公告，2025春節檔官網開放預購，9入蛋黃酥每盒為980元，比過去漲了60元。單顆價格從102.2元漲到108元，不過銷售依然相當熱烈。

而陳耀訓蛋黃酥早在11月19日就調整價格，一盒8入售價900元，每人限購5盒。據了解，業者這次每盒從10顆減為8顆，每顆換算下來112.5元，但依然在開賣當天完售，網友紛紛表示「搶購了三年，終於讓我買到了」、「很幸運，有訂到」、「這次竟然買到了」、「轉眼之間，都完售了」。