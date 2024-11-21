台中銀多年來秉持「關懷、信賴、創新」的核心價值，致力解決高齡化社會風險、公平待客、詐騙防範、消費者保護等議題，去年舉辦「全國368鄉鎮走透透反詐宣導」、今年4月啟動信託2.0落實「村里辦信託宣導行腳計畫及防詐騙」等活動，以提升民眾防詐意識。

鑒於近年來詐騙案件層出不窮，且據內政部警政署調查顯示，詐騙案件對象年齡越趨下降，尤以18～39歲的年輕族群、學歷高中職及大專者最多，台中銀對此攜手僑光科大舉辦金融防詐宣導活動，目標加強學生對詐騙手法的認識。

此次活動透過台中銀分享銀行臨櫃攔阻詐騙的成功經驗，及臺中市政府警察局刑事警察大隊的專業講座和案例解析，培養學生識詐、防詐能力，避免成為詐騙受害者、或遭利用淪為車手加害者，更希望同學們能將防詐知能傳播給家人，使其家人也能免於受詐。

台中銀表示，詐欺犯罪日益猖獗，年輕人往往因缺乏防範意識和相關知識，成為詐騙集團的主要目標。希望學生透過此次活動能了解各種常見詐騙手法，如假求職、假網拍、假投資及解除分期付款等，並學會如何提高警覺，辨別可疑訊息或行為，是必備的重要能力。

此次台中銀與僑光科大的產學合作，不僅是對學校學生的防詐教育，也是台中銀履行企業社會責任的重要舉措之一，並積極配合金管會與警政單位合作，共同打擊詐欺犯罪，守護民眾的財產安全，創造更安全的社會環境。