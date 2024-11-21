川普即將重返白宮，選前他曾喊話要求台灣支付保護費。外媒報導，為展現強化自我防衛決心，台灣正考慮向川普新政府提出近5000億台幣的軍購案。巧合的是，韓國也打算擴大進口美國原油，藉此向川普「輸誠」，避免成為關稅戰的首波目標。

韓國《The Korea Economic Daily》報導指出，川普上任後，美國保護主義為各國帶來潛在壓力，韓國為免遭波及，正考慮增加美國石油進口。相關部門已與國內四大煉油廠（SK Innovation、GS Caltex、S-Oil 和 HD Hyundai Oilbank）接洽，希望業者配合擴大進口美國原油。

煉油業內人士指出，倘若韓國提高採購量，進口量將佔韓國原油進口總量的 20%，高於現行的16.7%。

韓國是全球第四大石油進口國，亦是第五大煉油國，日產量達340萬桶。過去 40 多年來，韓國煉油廠極度依賴中東石油，採購成本每桶為76.7美元，包含運輸費和關稅。

為因應川普政府啟動的貿易措施，這些煉油廠正研究調整美國和中東原油的混合比例並改造設施。

韓國煉油業者表示，短期內增加美國石油進口並不容易，因為波斯灣擁有更多港口，石油出口設施較為完善，而美國只有路易斯安那州設有全美唯一能夠卸載深水油輪的港口。

此外，巨型油輪因體積龐大而無法暢行巴拿馬運河，從美國運送原油至南韓須花費約 40 天，相對耗費時日，而從中東運油到韓國則僅需22 天，較為省時。