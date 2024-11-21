時代的眼淚！蘋果近期發表iPhone 16系列，年份較久的經典產品被列入「過時」或「停產」產品，最新過時清單加入iPhone 6s Plus和iPhone XS Max，蘋果不再保證維修。

2015年蘋果發表iPhone 6s Plus，導入3D Touch技術，使用者在用3D觸控功能時，能得到觸碰回饋力道，成為該機款一大亮點，被果粉譽為「一代神機」。2018年蘋果發表iPhone XS Max，搭配6.5吋瀏海螢幕，則是當時最大，也是售價最貴的iPhone。

蘋果先前也將iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s（32GB）、 iPhone 6s Plus（32GB）列入停產名單。

蘋果不定時會更新「過時與停產」清單列表，「過時產品 」指停止分銷超過5年，但未滿7年的產品，官方或蘋果授權的經銷商仍為「過時產品」提供維修服務；「停產產品」是指停止分銷超過7年的產品，將停止提供所有硬體維修，維修中心也無法為停產的產品訂購零件。