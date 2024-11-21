亞洲原住民族最具指標性的國際音樂盛事「Taiwan PASIWALI Festival 原住民族國際音樂節」11月23、24日在台東森林公園盛大舉行。今年特別邀請屏東娜麓灣樂舞劇團及台東在地魯凱達魯瑪克部落演出草地大跳舞，象徵來自世界各地的大家齊聚一堂。

饒慶鈴表示，PASIWALI音樂節辦理至今第7年，已成為台東的文化象徵，只要提起「PASIWALI」，就讓世界各地的人想起台東！這場國際盛事不僅促進各族群間的文化交流，也進一步提升台東在國際上的文化能見度。

連續7年在台東舉辦的「Taiwan PASIWALI Festival 原住民族國際音樂節」，是亞洲原住民族國際音樂盛事。（蔡旻妤攝）

連續7年在台東舉辦的「Taiwan PASIWALI Festival 原住民族國際音樂節」，是亞洲原住民族國際音樂盛事。（蔡旻妤攝）

台東縣府原民處指出，由原住民族委員會主辦、台東縣政府協辦、角頭音樂承辦的PASIWALI音樂節，每年吸引國內外具原民風情的音樂人才齊聚台東，PASIWALI是台灣原住民族阿美族語「往東方」的意思，東方是太陽升起的地方，台灣的東方更是孕育許多原住民歌謠的源頭。

今年邀請了2024 PASIWALI大賞得主「得拉樂團」、創作獎得主「週二計畫」，以及台灣在地知名團體如廣財與老樂手、金曲歌后Abao與那屋瓦少女隊、阿卡貝拉歐開合唱團O-KAI SINGERS、金曲獎得主舞思愛、知名歌手AZ李孝祖、舞烔恩、YELLOW黃宣等人氣歌手，還有台東代表BDC布拉瑞揚舞團搭配原式唱腔歌手Ponay卜耐共同壓軸演出。

此外，南島民族代表則包括紐西蘭毛利族TePaTu團隊、智利的MAWIZA、夏威夷MAMA團隊等，還有來自印度洋島國模里西斯的Emlyn Marimutu與台灣阿美族布妲菈·碧海及排灣族戴曉君聯手跨國演出，讓台東成為全台原住民族及國際南島民族文化交流的重要樞紐。

另一大亮點是「台東部落食尚」品牌將在市集設置專屬攤位，推廣台東在地部落的美食文化，每天將安排4場互動遊戲，參與民眾將有機會贏得限量紀念品。同時，現場還將發送《台東部落食尚誌》及「台東部落食尚地圖」，讓更多遊客探索台東原住民族的美食風貌。