MAMAMOO隊長頌樂於上月剛結束個人首次亞洲巡迴演唱會《Solar 2nd CONCERT [COLOURS]》，時隔半年又將來台與容順 （官方粉絲名）們相會！《Solar's TALK CONCERT [Topic Check] in TAIPEI》即將於2025年1月12日在Legacy TERA舉辦，一天兩場的演出門票將於11月30日上午11點在拓元售票系統全面開賣。

凡購票者皆可獲得獨家小卡一張（獨家小卡兩場次不同），VIP區除了可全區歡送外，於12月30日前購票且未退票者，還有機會抽1：1合照、1：10團體合照等其他福利。

頌樂今年有演出音樂劇《鐘樓怪人》和發行迷你專輯《COLOURS》，進行Solo演唱會《Solar 2nd CONCERT [COLOURS]》亞洲巡演，也積極參與其他演藝活動，以宣傳大使身分出席富川國際動畫節開幕式。

近日更宣布回歸她的音樂劇出道作品《MATA HARI》，再次擔綱演出女主角 Mata Hari，在接受專訪時她提到：「《MATA HARI》是對我很有意義的作品，一開始演出音樂劇對我而言就如同一座高山，亦曾擔心過自己是否能辦到，不過現在已經充分感受到音樂劇的魅力，也期盼能繼續挑戰下去。」

本次TALK CONCERT對於頌樂亦為出道以來的全新嘗試，不同於以往大眾熟悉的演出形式，將會以直率的口吻講述過去從未公開過的各種故事與花絮。頌樂也將帶來多個私人收藏物品在活動上送給粉絲，容順們務必把握這次難得的機會。