內政部於21日部務會報通過《姓名條例施行細則》部分條文修正草案，這次修法主要因應5月29日修法公布「姓名條例」增訂原住民名字可單列「原住民族文字」，以及由原住民族委員會調查確認原住民族傳統姓名文化慣俗，再由內政部會同原住民族委員會訂定指引，因此在施行細則增訂台灣原住民族應依「指引」取用傳統姓名，以及戶政事務所依「指引」受理原住民族基於文化慣俗改名等作業規範。

內政部表示，這次修正《姓名條例施行細則》，明定原住民族取用傳統姓名應依指引申報，或以原住民文字登記者，也應使用原住民族語言書寫系統所列文字及符號；另為利實務執行。

內政部指出，為了讓地方戶政人員熟悉戶政法令，內政部每年均辦理教育訓練，包含原住民取用傳統姓名文化慣俗等課程內容，本次修正規定也將納入課程，以強化戶政人員專業知能。

此外，也增訂台灣原住民族傳統姓名變更為漢人姓名申請事項，並配合新修正的「姓名條例」調整相關文字，如「台灣原住民」修正為「台灣原住民族」，還有原住民使用的「羅馬拼音」文字修正為「原住民族文字」。

內政部指出，新修正的「姓名條例」配套子法，除《姓名條例施行細則》部分條文修正草案，將於近日發布施行外，「國民身分證及戶口名簿格式內容製發相片影像檔建置管理辦法」及「戶籍登記申請書登載須知」已於日前發布。

至於「台灣原住民族回復傳統姓名及更正姓名作業要點」及「核發英文戶籍謄本作業要點」等2項行政規則，也將於近期陸續發布，以保障原住民族權益及原住民族文化傳承。