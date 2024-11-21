台北市中山區發生一起高空作業意外！今日（21日）下午2時40分，一名59歲男性工人在南京東路二段21巷從事鋼樑桿接作業時，不慎從約5米高處墜落，救護人員緊急將他送醫。
警消表示，今日（21日）下午2時40分獲報，南京東路二段21巷有工人墜落，立即派遣人車搶往救援，警消到達後發現工人倒地不起，所幸經檢查發現無明顯外傷，且意識清楚。救護人員迅速趕抵現場，初步處置後將傷者送往馬偕醫院進一步檢查。
台北市中山區發生一起高空作業意外！今日（21日）下午2時40分，一名59歲男性工人在南京東路二段21巷從事鋼樑桿接作業時，不慎從約5米高處墜落，救護人員緊急將他送醫。
警消表示，今日（21日）下午2時40分獲報，南京東路二段21巷有工人墜落，立即派遣人車搶往救援，警消到達後發現工人倒地不起，所幸經檢查發現無明顯外傷，且意識清楚。救護人員迅速趕抵現場，初步處置後將傷者送往馬偕醫院進一步檢查。
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