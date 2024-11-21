多益（TOEIC）台灣區總代理忠欣公司近日公布了2025年TOEIC測驗場次安排，包括全年每月的固定場次及涵蓋全台22個縣市包含離島考場，每月均有一場固定場次，外島每季舉辦一場。此外，也提供低收入考生免費，以及提供65歲以上考生優惠。

2025年TOEIC測驗場次於全台各主要城市每月設有固定場次，從北至南涵蓋台灣各大都會區22個縣市，並持續每季安排一場外島與離島場次，包括澎湖、金門及馬祖等地，讓離、外島考生可以就近參與測驗。

忠欣公司指出，2009年起即設置離外島考場，旨在降低遠地區考生的交通負擔及考試準備壓力，提升測驗便利性，可有效降底考者以及測驗分數採用單位的時間與交通成本，今年（2024年）有超過一千人次考者參與離外島舉行的TOEIC測驗。

針對低收入考生，忠欣公司提供每位每年兩次免費應考的優惠措施，考生在報名時可提供相關證明文件，即可申請免費考試。該優惠措施針對經濟上具有特定需求的考生，目的是讓具備申請資格的考生有機會參加TOEIC測驗，以評測個人英語能力。

此外，忠欣公司針對65歲以上的高齡考生推出報名優惠，符合資格的長者只需支付850元即可參加測驗。忠欣公司表示，該優惠措施旨在鼓勵高齡考生參與英語學習，提供經濟上較為友善的選擇，年齡不是語言能力累積的門檻。